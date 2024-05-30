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Коммерсантъ FM
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Весна-лето от-купюр

Отпускники пошли в банки за наличной валютой

Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в РФ в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары. Напрямую сейчас можно купить даже экзотические валюты, но именно доллары можно обменять во многих странах. Спрос на валюту традиционно повышается в период отпусков, а сейчас интерес подогрет и укреплением рубля. Причем серьезными игроками на этом рынке становятся некрупные банки, чья работа не ограничена санкциями.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сбербанк на этой неделе начал продавать в наличном виде таиландские баты. В результате в целом сейчас кредитная организация предлагает к продаже 18 валют и расширять список пока не планируется. Как пояснил директор департамента «Занять и сберегать» Сергей Широков, подготовка к этому — «процесс достаточно сложный, не быстрый». Спрос на валюту в банке отмечают «преимущественно со стороны туристов, как правило, на ограниченные объемы».

В 2022–2023 годах ряд банков на фоне проблем с хождением доллара и евро, ограничением поездок россиян и запретом действия в РФ карт международных систем начали торговлю непривычными валютами дружественных стран, например дирхамами ОАЭ. Сбербанк сейчас продает около 20–30 млн дирхамов в месяц. В Совкомбанке наличный дирхам занимает первое место по обороту среди дружественных валют, говорит зампредправления банка Михаил Автухов.

Из дружественных валют на российском банковском рынке доступны также, например, турецкая лира и китайский юань. «Однако реальный спрос на наличные экзотические валюты со стороны туристов пока незначителен — доллар по-прежнему можно обменять в любой стране»,— уточняет зампредправления СДМ-банка Эдуард Лушин. «Большой спрос сохраняется на доллары США, несмотря на то что линейка валют широкая»,— подтверждает операционный директор Ингосстрах-банка Юрий Степкин.

По итогам первого квартала прирост объема иностранной валюты в наличном виде на руках у населения составил 56,6 млрд руб., тогда как за весь 2023 год он сократился на 71 млрд руб.

По данным ЦБ на 1 апреля, в рублевом эквиваленте у граждан на руках было почти 9 трлн руб. наличной валюты (в 1,7 раза меньше, чем наличных рублей).

«Текущий спрос обусловлен также динамикой валютного рынка — люди реагируют на снижение курсов валют относительно рубля и стремятся приобрести наличную валюту по выгодному курсу»,— отмечают в ПСБ. Однако 29 мая рубль резко подешевел после двенадцати сессий укрепления к доллару, уточнил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Крупные банки, обладающие достаточно большим количеством клиентов и контрагентов, возможно, будут пытаться выводить на рынок новые виды дружественных валют, но принципиальным моментом остается объем спроса со стороны населения»,— отмечает Эдуард Лушин. Офис банка в этом случае становится центром конверсии, поясняет Сергей Широков: как правило, наличная валюта не закупается, этот процесс затруднен в условиях санкций, клиентам продаются преимущественно те объемы валюты, которые банк сам купил у других клиентов.

Таким образом, банки продают валюту исходя из ее наличия.

В сентябре 2023 года ЦБ снял основные ограничения для банков на продажу валюты населению, напоминает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, в частности, кредитные организации могут реализовывать купюры, которые поступили в их кассы до 9 апреля 2022 года. Но данные, позволяющие оценить объем наличной валюты в банках, сейчас недоступны. В начале 2022 года речь шла о $13,5 млрд.

Серьезную конкуренцию ряду крупных игроков, работающих с валютой, сейчас составляют небольшие банки (в том числе за пределами топ-100). Как поясняет господин Додонов, в отличие от большинства ведущих банков, небольшие кредитные организации пока в основном не находятся под санкциями. Поэтому у них может быть несколько источников валюты для продажи. Во-первых, это валюта, которую продают физлица, во-вторых, средства, которые приносят граждане для перевода за рубеж, и, наконец, из других источников, включая возможные сделки с нерезидентами и экспортерами.

Как россиян потянуло за рубеж

На рынке уже «немало банков небольшого размера, для которых операции купли-продажи валюты стали значимой частью бизнеса. Они предлагают клиентам больший набор валют, чем некоторые крупные банки,— не только доллары, евро и юани, но и несколько десятков других», отмечает директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Егор Лопатин. По мнению эксперта, этот бизнес может остаться в руках некрупных игроков и в будущем.

Ольга Шерункова

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