Литва с 3 июня запретит ввоз 2,8 тыс. наименований продуктов из РФ и Белоруссии

Правительство Литвы одобрило предложенный Министерством сельского хозяйства перечень запрещенных к импорту товаров из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба правительства. Список включает более 2,8 тыс. наименований продуктов и кормов. Ограничения вступят в силу с 3 июня.

В список, в частности, включили мясо и субпродукты, рыбу, молоко и молочную продукцию, яйца, мед, овощи, фрукты, кофе, специи, крупы, зерно, масло, табачные изделия. Под запрет не попали грибы, ягоды и некоторые виды кормов для животных, поскольку эта «сельскохозяйственная продукция не имеет альтернативных источников импорта».

Ранее аналогичный запрет на импорт ввела Латвия. При этом транзит российской и белорусской продукции в другие страны Евросоюза Латвия не запретила. В конце февраля премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что страна изучит опыт Латвии и может тоже ввести эмбарго на российскую и белорусскую продукцию. 21 мая пресс-служба правительства Белоруссии в Telegram-канале сообщила, что в качестве ответной меры правительство расширило эмбарго на ввоз товаров из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии.

В марте Польша обратилась к Еврокомиссии с призывом запретить импорт российских и белорусских продуктов на уровне всего Евросоюза. По словам Дональда Туска, это решение было частью ответа правительства протестующим фермерам, которые недовольны беспошлинным ввозом зерна с Украины и считают неконтролируемыми потоки сельхозпродукции в республику.

О массовых протестах фермеров — в материале «Ъ» «Фермерский бунт, осмысленный и беспощадный».

Александра Горошилова