СКР и прокуратура проверят нарушения при досмотре школьниц на ЕГЭ в Воронеже

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отрицает нарушения при досмотре школьниц перед ЕГЭ в Воронеже. Выпускницы жаловались, что их заставляли снимать нижнее белье. Следственное управление СКР по Воронежской области и прокуратура проводят проверку по факту сообщений о нарушениях, глава Рособрнадзора Анзор Музаев обсудит произошедшее с комитетом Госдумы по просвещению.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили,— они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом»,— сказал господин Кравцов Telegram-каналу Shot.

Представитель СУ СКР по Воронежской области сообщил «РИА Новости», что «проводится проверка, выполняется комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего». Прокуратура Воронежской области также сообщила, что проверит сообщения СМИ о возможных нарушениях и «при наличии оснований» примет меры прокурорского реагирования.

Анзор Музаев выступит в комитете Госдумы по этому вопросу 30 мая, сообщил Рособрнадзор ТАСС. Ведомство отметило, что следит за ситуацией, но отдельных мер не предпринимается. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал комитет круглосуточно мониторить ситуацию с «перегибами» во время проведения ЕГЭ. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») призвала дать возможность пересдать ЕГЭ школьницам, которые «подверглись унизительным "обыскам"».

О проблеме школьники и их родители рассказали СМИ, Telegram-каналам и в соцсетях. Как утверждалось, проверяющие из-за срабатывания металлодетектора просили школьниц снять бижутерию и разуться, а потом предположили, что срабатывают «косточки» в бюстгальтере. По данным местных СМИ, некоторые девочки сняли нижнее белье. Областное правительство утверждает, что после проверки шести часов съемок с камер видеонаблюдения нарушений обнаружено не было.

Леонид Уварчев