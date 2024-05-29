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Коммерсантъ FM
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В Орске пригодными для проживания признали менее 1% затопленных весной домов

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что городская межведомственная комиссия обследовала около 6,5 тыс. частных домов, пострадавших от весеннего паводка, и признала всего 40 домов (менее 1%) пригодными для проживания. В городе началась оценка состояния 123 многоквартирных домов, попавших в зону затопления.

«Более 43% из них полностью утрачены, почти 56% требуют капитального ремонта. Около 40 домов, это менее 1%, вода пощадила, комиссия признала их пригодными для проживания»,— написал мэр в своем Telegram-канале. По словам главы города, окончательное решение о состоянии домов будет принято коллегиально с учетом мнения специалистов и региональных ведомств.

Василий Козупица сообщил, что администрация Орска опубликует списки утраченных и подлежащих капитальному ремонту домов. По его данным, в списке около 600 адресов, и он будет дополняться по мере заключений комиссии. «Как только специалисты оценят состояние строительных конструкций, будем планировать восстановительные работы»,— сказал мэр Орска.

Этой весной сложная ситуация с паводками сложилась в Оренбургской, Тюменской, Курганской, в других областях России и Казахстане. 4 апреля в Оренбургской области был объявлен режим ЧС, а 5 апреля река Урал прорвала насыпную дамбу и затопила часть Орска. В регионе признали пострадавшими около 37,5 тыс. человек. 8 мая Василий Козупица сообщил, что в Орске продолжается круглосуточная откачка воды с затопленных территорий. Он пообещал восстановить дамбу к зиме.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На реках прокурорских».

Александра Горошилова

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