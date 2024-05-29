Жители Невского района с июня начнут получать единую квитанцию за ЖКУ

Невский район Санкт-Петербурга станет следующим в списке районов, в дома которых направляют единую квитанцию за ЖКУ, сообщили в пресс-службе АО «ЕИРЦ СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Документ будет направлен жителям многоквартирных домов в июне. В него внесут все начисления за содержание помещения и коммунальные услуги. После включения Невского района в Петербурге будет уже 13 районов, где выдается единая квитанция.

В связи с этим собственников жилья предупреждают, что с этого момента «розовая» квитанция больше не будет приходить. Имеющаяся задолженность будет включена в новый документ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по тарифам представил предложения по индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года.

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