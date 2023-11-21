Комитет по тарифам предложил поднять цены на услуги ЖКХ не более чем на 10,9%

Комитет по тарифам правительства Санкт-Петербурга представил предложения по индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2024 года. Сильнее всего вырастут цены на газ — на 10,9%, меньше всего на услугу по обращению с отходами — на 7%, сообщили в правительстве Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Рост тарифов на горячую и холодную воду и водоотведение составит 8,7%, на отопление — 9,8%, на газ — 10,9%, на электричество — 8,8%. Тариф на услугу по обращению с ТКО вырастет на 7%. Плату за содержание жилого помещения проиндексируют во втором полугодии 2024 на 5,4%. Изменение коснется только нанимателей государственного жилья и собственников квартир, не принявших решение о размере платы на общем собрании жильцов.

В комитете отметили, что предельный размер изменения платы за коммунальные услуги составит 9,4%, что ниже предельного индекса, установленного правительством РФ для Петербурга — 9,8%. Таким образом в правительстве Петербурга исполняют поручение губернатора по сдерживанию роста тарифов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте