Комиссия правительства одобрила налоговую реформу Минфина

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минфина в налоговый кодекс и закон о бюджете на 2024–2026 годы. 28 мая Минфин раскрыл подробности налоговой реформы.

Правительство примет решение о пакетах законопроектов Минфина на заседании 30 мая. Далее они будут рассмотрены Государственной думой «совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями», сообщило правительство в Telegram-канале.

Предложено увеличить налог на прибыль для компаний, которые применяют общую ставку с 20% до 25%. Также планируется ввести прогрессивную шкалу налога на доходы для физлиц (НДФЛ) от 2,4 млн руб. годового дохода. Для граждан с доходом менее 2,4 млн руб. в год ставка останется на уровне 13%. Ставка при доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. в год будет увеличена до 15%, от 5 млн до 20 млн — 18%, от 20 млн до 50 млн — 20%, более 50 млн — 22%. Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что большинство россиян изменения ставок не затронут.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил модернизировать налоговую систему страны. Он предложил подумать об увеличении налоговой нагрузки на людей с более высокими доходами. Антон Силуанов говорил, что доходы от обновленных налоговых ставок пойдут на социальные выплаты.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Минфин сыграл сбор».