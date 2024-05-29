Москалькова: обмены пленными прекращены из-за надуманных требований Украины

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что обмены пленными между Москвой и Киевом приостановлены уже несколько месяцев. По ее словам, это произошло из-за «надуманных требований Украины».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены»,— рассказала омбудсмен на выездном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества и комитета по контролю.

По ее словам, российская сторона находится в диалоге с украинским омбудсменом, а также Международным комитетом красного креста. «Согласно договоренности, зеркально день в день совершаем посещения: украинский омбудсмен — наших военнопленных, а я — украинских военнослужащих»,— сказала она.

Как уточнила российский омбудсмен, удалось посетить более 700 граждан с обеих сторон. Также была достигнута договоренность о зеркальных передачах из дома вещей и писем. «Такой гуманитарный коридор поддерживается российской властью и мы намерены его оставить»,— отметила омбудсмен.

23 мая госпожа Москалькова говорила, что передала украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу список из 500 военнослужащих, который опубликовала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. По словам госпожи Симоньян, украинский президент отобрал из списка только 38 из 500 человек. Она связала это с тем, что они являются представителям батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен).

В последний раз об обмене военнопленными Россия и Украина сообщали 8 февраля. Тогда обмен прошел по формуле «100 на 100». Последний обмен телами российских и украинских военнослужащих состоялся 26 апреля. Российской стороне были переданы 36 тел, Украине — 140.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины — в онлайн-трансляции «Ъ».