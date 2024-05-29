Регионы накопили «кубышку»

Остатки на счетах региональных бюджетов по итогам первого квартала этого года составили 3,65 трлн руб., оценили для “Ъ” аналитики рейтингового агентства АКРА на основании данных Единого портала бюджетной системы. Такой объем накопленной ликвидности — рекорд для первого квартала за всю историю наблюдений. Годом ранее, по итогам января—марта 2023-го, показатель составлял 3,4 трлн руб.

Объем ликвидности на счетах регионов в первом квартале года обычно превышает показатель за весь предыдущий год. И сейчас по итогам января—марта прирост к итогу 2023 года составил 28%. Это объясняется тем, что в первые месяцы бюджеты в целом исполняются с профицитом — расходование средств смещено ближе к концу года. В этом году, напомним, общий профицит региональных неконсолидированных бюджетов составил 570 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 мая).

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Половина (49%) накопленных остатков по итогам первого квартала приходится всего на пять субъектов РФ. Лидирует в этой группе Москва — 1,1 трлн руб., или 31% от всего объема. Также в лидерах Санкт-Петербург (0,3 трлн руб.), Московская и Свердловская области, ЯНАО (по 0,1 трлн руб.). Регионы с наименьшим объемом накопленных средств на 1 апреля —Калмыкия, Ингушетия и Чечня (0,1 млрд руб., 0,3 млрд руб. и 0,5 млрд руб. соответственно).

Несмотря на рост остатков, показатель покрытия ими долга регионов практически не изменился, отмечают в АКРА. Соотношение объема временно свободных средств на счетах и регионального долга субъектов составило 117% (годом ранее — 116%). Впрочем, если исключить из расчетов Москву, то ситуация меняется: показатель покрытия долга остатками снижается до 85% против прошлогодних 93%. По большей части это связано с ростом долга субъектов (без Москвы — плюс 8%) при почти неизменном (опять же — без столицы) объеме временно свободных средств (снижение составило порядка 1%).

Именно остатками на счетах регионы в первую очередь будут закрывать ожидаемый по итогам года дефицит. Доля остатков в общем объеме источников финансирования дефицита, судя по региональным законам о бюджетах, может составить порядка 53%, еще 21% дефицита будет закрыт банковскими кредитами, 11% — за счет выпущенных облигаций.

Вадим Вислогузов