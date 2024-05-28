Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Alibaba возвращает платежи

Почему компания ужесточила условия для российского бизнеса

Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса — компания перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в РФ. Об этом сообщили Telegram-каналы, информацию подтвердили собеседники “Ъ FM” на рынке. Деньги, которые компании уже перечислили в КНР, пообещали вернуть.

Фото: Lang Lang / Reuters

Фото: Lang Lang / Reuters

Ограничения могут затронуть большое число поставщиков в России, подчеркнул эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов: «Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов: это оптовые рынки, магазины, продавцы на маркетплейсах. Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами.

Теперь и малому, и среднему бизнесу придется придумывать какие-то обходные варианты.

С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней. Придется задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию. Тем более отдельно сообщается, что изменения вводятся не только в платежную политику, но и в политику отправки товаров. Видимо, придется придумать какие-то транзитные схемы, и это будет означать, конечно, удорожание.

Как предприниматели справляются со снижением поставок из КНР

Таким образом, эти покупки могут просто потерять какой-либо экономический смысл. Но остаются крупные производители и поставщики, которые в Китае закупаются по прямым контрактам. Благодаря тому, что логистика с Alibaba существенно вырастет в цене, их товар может стать просто дешевле».

Отмечается, что банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации в прежнем режиме. Ужесточение политики Alibaba и проблемы с переводами в банки Китая вызваны одними причинами, отметил экономический эксперт Семен Новопрудский: «Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит. В гигантском по объему совместном заявлении по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин есть третья глава, в которой содержатся принципы экономического сотрудничества. Один из них гласит, что стороны будут прилагать усилия для организации бесперебойных взаиморасчетов, при этом не прописан механизм того, как именно это будет делаться.

В случае с платежами известно, что КНР пытается перевести их от российских контрагентов на небольшие так называемые региональные сельские банки.

Из-за того, что таких трансакций много, а кредитные организации небольшие, то компаниям из РФ приходится, по их собственным отзывам, иногда ждать прохождения переводов чуть ли не месяц и больше. В случае с Alibaba так сделать гораздо сложнее, потому что у банковских платежей больше вариантов, чем у покупок на конкретном маркетплейсе».

Ольга Шерункова — о ловле мышей в финансовых потоках

“Ъ FM” направил запрос в международную группу Alibaba. В пресс-службе AliExpress СНГ заявили, что оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме.

Выручка «дочки» китайской компании в России — AliExpress — в 2023 году сократилась на 36%, почти до 10 млрд руб. В 2022-м Alibaba прекратила инвестировать в проект.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...