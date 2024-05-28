Alibaba возвращает платежи

Китайская Alibaba ужесточила условия для российского бизнеса — компания перестала принимать рубли и не позволяет оформить поставку в РФ. Об этом сообщили Telegram-каналы, информацию подтвердили собеседники “Ъ FM” на рынке. Деньги, которые компании уже перечислили в КНР, пообещали вернуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lang Lang / Reuters Фото: Lang Lang / Reuters

Ограничения могут затронуть большое число поставщиков в России, подчеркнул эксперт на рынке маркетплейсов Артем Бобцов: «Alibaba — излюбленный источник товаров для многих так называемых перекупов: это оптовые рынки, магазины, продавцы на маркетплейсах. Очевидно, что для этих игроков теперь наступили те же времена, что и для более крупных экономических контрагентов, которые под санкциями уже живут больше двух лет и учатся обходить их всевозможными способами.

Теперь и малому, и среднему бизнесу придется придумывать какие-то обходные варианты.

С российских карт оплата больше не проходит, за исключением некоторых банков, но, скорее всего, Alibaba эти деньги просто вернет через несколько дней. Придется задействовать схемы с казахскими, киргизскими, армянскими картами, но не совсем понятно, как физически товар будет отправляться в Россию. Тем более отдельно сообщается, что изменения вводятся не только в платежную политику, но и в политику отправки товаров. Видимо, придется придумать какие-то транзитные схемы, и это будет означать, конечно, удорожание.

Таким образом, эти покупки могут просто потерять какой-либо экономический смысл. Но остаются крупные производители и поставщики, которые в Китае закупаются по прямым контрактам. Благодаря тому, что логистика с Alibaba существенно вырастет в цене, их товар может стать просто дешевле».

Отмечается, что банки Белоруссии и Центральной Азии могут проводить платежи на площадках китайской корпорации в прежнем режиме. Ужесточение политики Alibaba и проблемы с переводами в банки Китая вызваны одними причинами, отметил экономический эксперт Семен Новопрудский: «Решение площадки может быть связано, прежде всего, с угрозой вторичных санкций, о которых Китай довольно открыто говорит. В гигантском по объему совместном заявлении по итогам визита президента Владимира Путина в Пекин есть третья глава, в которой содержатся принципы экономического сотрудничества. Один из них гласит, что стороны будут прилагать усилия для организации бесперебойных взаиморасчетов, при этом не прописан механизм того, как именно это будет делаться.

В случае с платежами известно, что КНР пытается перевести их от российских контрагентов на небольшие так называемые региональные сельские банки.

Из-за того, что таких трансакций много, а кредитные организации небольшие, то компаниям из РФ приходится, по их собственным отзывам, иногда ждать прохождения переводов чуть ли не месяц и больше. В случае с Alibaba так сделать гораздо сложнее, потому что у банковских платежей больше вариантов, чем у покупок на конкретном маркетплейсе».

“Ъ FM” направил запрос в международную группу Alibaba. В пресс-службе AliExpress СНГ заявили, что оплата и доставка товаров на AliExpress работают в обычном режиме.

Выручка «дочки» китайской компании в России — AliExpress — в 2023 году сократилась на 36%, почти до 10 млрд руб. В 2022-м Alibaba прекратила инвестировать в проект.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин