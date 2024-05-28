Гарант украинской конституции

28 мая президент России Владимир Путин ответил на вопросы тележурналистов в аэропорту Ташкента, прежде чем улететь в Москву. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что Владимир Путин не мог не поделиться с широкой общественностью новыми открытиями, содержащимися в конституции Украины. Из-за этого и решил ответить на возникшие у него вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин первый раз за три дня обнаружил себя без Шавката Мирзиёева

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин первый раз за три дня обнаружил себя без Шавката Мирзиёева

Фото: пресс-служба президента РФ

Этой пресс-конференции телекорреспонденты в аэропорту ждали с восьми утра (так называемый кремлевский пул улетел в Москву еще накануне). Сначала она планировалась совсем на раннее утро, потом перенесли на 10 утра, затем на 13, потом все стало совсем как всегда, и начали в 17 часов. Президенты хоть успели пообедать.

— Добрый день! О чем будем говорить, какие вопросы? — казалось, беспечно интересовался Владимир Путин.

— Абсолютно беспрецедентный по насыщенности визит в Ташкент! — донес свою точку зрения до президента корреспондент Russia Today, причем первую фразу Владимир Путин сначала не расслышал, и это дало возможность корреспонденту слово «совершенно» в первом варианте поменять на «абсолютно» во втором.— Две ночевки! Честно говоря, некоторые из нас думали, что, может, и третья уже будет!.. Какие впечатления?!

В ответе, впрочем, было на что обратить внимание.

— Узбекистан на сегодняшний день — самая густонаселенная страна бывшего Советского Союза, кроме России,— с явным одобрением объяснил Владимир Путин.— Здесь сегодня 37 млн человек! И каждый год — плюс 1 млн!

Да, есть чему позавидовать. Да и поучиться. И все равно — недостижимый результат.

Про Узбекистан между тем было сказано столько добрых слов, что хватило бы на весь Советский Союз и еще столько же осталось бы.

Затем Владимир Путин, отвечая на следующий вопрос, сосредоточился на легитимности президента Украины. С ней все, как выяснилось, не очень хорошо.

— Первое, что на виду и что мне докладывают коллеги, заключается вот в чем. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады,— сообщил Владимир Путин.— О продлении полномочий президента в конституции Украины ничего не сказано. Это первое.

Более того, это было главное. Это было то, из-за чего пресс-конференция, видимо, и появилась внезапно накануне в графике президента России. А то кто-то, очевидно, открыл вдруг все это, сначала для себя, и необходимо было поделиться. Такое невозможно долго носить в себе. А то после Пекина и Минска, где Владимир Путин сказал, что легитимность закончилась и что нужно открыть конституцию и посмотреть, что там с продлением полномочий, было чувство недоговоренности. Видимо, открыли, посмотрели — и ахнули.

— Второе,— продолжил президент России.— Действительно, закон Украины о правовом статусе, правовом положении, о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются! Они не проводятся, но кто сказал, что они должны быть пролонгированы?! Об этом в конституции ничего нет. Но есть 111-я статья конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Это такой предварительный анализ, надо внимательнее посмотреть.

Не такой уж это был предварительный анализ. Нет, Владимир Путин еще как подготовился.

Ведь он и продолжил:

— Некоторые специалисты говорят, что есть противоречия между конституцией, в которой говорится только о продлении полномочий Рады в условиях военного положения, и законом, о котором я только что сказал,— закон, по-моему, 2016 года (скорее 2015 года.— “Ъ”), который определяет правовой статус военного положения. Там, как я уже сказал и повторяю, речь идет о том, что выборы президента не проводятся, но нигде не сказано, что они пролонгируются, и это проблема.

То есть он второй раз это произнес — чтобы уж точно обратили внимание, не пропустили бы, не дай бог, в суете.

— Дело ведь в чем? — без устали пояснял Владимир Путин.— Дело в том, что по своей сути украинская государственность основана на идее не президентской республики, а на идее парламентско-президентской республики, и основные рычаги власти сосредотачиваются в представительном органе государства. Поэтому вполне логично, что так выстроена сама конституция и другие правовые акты, которые принимались на ее основе.

Президент России выступал сейчас главным защитником украинской государственности. Ее конституционного строя. И в этом строю не было места Владимиру Зеленскому.



— Поэтому, строго говоря, по предварительной оценке,— я говорю только по предварительной оценке! — единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады,— безжалостно итожил Владимир Путин.— А так, по большому счету, если бы хотели провести президентские выборы, надо было бы отменить тогда закон о военном положении, вот и все, и провести выборы! Но не захотели этого делать по ряду обстоятельств.

Как и раньше, господин Путин вроде бы оставлял окончательное решение на усмотрение самой Украине. Но у нее на самом деле больше не было никакого выбора:

— Так же, как я и говорил в Минске, все-таки окончательно должна сформулировать и дать ответ на то, что происходит в Украине, в окончательном виде сама политическая и правовая система Украины. Здесь, мне кажется, на самом деле не так уж и сложно.

То есть надо просто перестать считать президентом Украины Владимира Зеленского.

Президент России, кажется, полагал, что господин Зеленский попал в расставленную им самим себе ловушку.

— Я в третий раз повторяю: закон 2016 года говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения, но нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются,— снова повторил Владимир Путин, чтобы уже все запомнили раз и навсегда и потом не говорили бы, что не слышали.— Значит, что? Смотри 111-ю статью конституции — вся власть переходит спикеру парламента.

На самом деле статья 111 — не об этом. Она о том, каким образом президент Украины может быть смещен со своего поста. То есть «Верховной радой в порядке импичмента».

Ошибся ли Владимир Путин? Или, к примеру, хотел обратить внимание наблюдателей и общественности, в том числе украинской, именно на эту статью: оказывается, сместить президента не так уж и сложно.

«Большинство Рады от ее конституционного состава» инициирует импичмент, создает «временную следственную комиссию», «выводы рассматриваются на заседании Верховной рады» — нет, все просто, если только присмотреться к статье 111. Ну все вам на пальцах надо объяснять.

Отвечая на вопрос, как относиться к идее ударов по российской территории западным оружием большой дальности (последним ее озвучил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг), российский президент тоже подготовленно углубился в детали:

— Про удары теперь. Я, честно говоря, не знаю, что говорит генсек НАТО. Он, когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались и решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и в общем могли договариваться, на тот момент... Я просто уверен, он деменцией не страдал никакой. Если он говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности — он, как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как и я... Но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки. Первое.

То есть, ясно, специалисты НАТО участвуют в проекте от начала до конца. Ну что, тревожно.

— Второе,— продолжал господин Путин.— Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), безо всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить — и происходит — без участия украинских военнослужащих! А другие системы, такие, например, как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются цели, доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов,— они могут даже не понимать, что они вводят,— и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО!

То есть, если называть вещи своими именами, война с НАТО в разгаре. Ведь ракеты ATACMS летают, взрываются и взрывают.

Эта мысль требовала продолжения. Вывод же надо было сделать. И чтобы он был далекоидущим.

И вывод последовал.

— Так вот, эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, должны отдавать себе отчет, с чем они играют, произнес господин Путин.— Они должны помнить о том, что это, как правило, государства с небольшой территорией и с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, и мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим, смотрим.

То есть прозвучала еще одна угроза. Прямая, явная. Скрывать совсем уже нечего. Никто ничего не скрывает.

— И вообще, эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям,— добавил президент России.— Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать.

Кажется, последнее прибежище разума Владимир Путин хотел найти там, где его меньше всего, кажется, можно было ожидать: в Соединенных Штатах.

— Они хотят глобального конфликта? — спрашивал Владимир Путин.— Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений, но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Посмотрим, что будет происходить дальше.

Что-то будет.

Еще один тележурналист интересовался у президента России:

— Позвольте еще одно маленькое уточнение в развитие вопроса о легитимности...

— Мы до утра будем здесь...— не стерпел господин Путин.

— Да,— подтвердил корреспондент.— Из вашего ответа следует, что до того момента, пока западные кураторы не сменят Зеленского в Киеве, вам на Украине разговаривать фактически не с кем. Но я хотел спросить: еще Александр Лукашенко предлагал вам в качестве собеседников украинских военных...

— Кого? — недослышал Владимир Путин.— Военных?

— Военных, да! — согласился корреспондент.

— К сожалению, пока Александр Григорьевич военными на Украине не командует,— пожимал плечами президент России, и человек, который прямо сейчас включил бы прямую трансляцию, очень сильно удивился бы тому, что тут говорится.— Если бы командовал, мы давно бы завершили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению.

Можно себе представить. Полная и безоговорочная капитуляция — это еще считай, что Украина легко отделалась бы.



— Мы бы нашли развязки с Украиной, если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном,— уточнил президент России.

То есть Александр Лукашенко руководствовался бы национальными интересами Украины, а не интересами хозяев в Европе.

А вот это проверяется только экспериментальным путем.

Андрей Колесников