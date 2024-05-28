Путин: Украина сама отказалась вести переговоры с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не отказывалась от участия в переговорах по Украине. По его словам, Россия всегда готова продолжить переговорный процесс. Однако, добавил президент, украинское правительство само официально отказалось вести переговоры с Россией.

«Я с удивлением всегда смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных "дружков" и партнеров, которые говорят, что вот Россия отказывается от переговоров, тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет — мы не отказываемся, украинская сторона отказалась публично»,— сказал господин Путин во время общения с журналистами в Ташкенте (цитата по сайту Кремля). По его словам, украинское правительство решило вместо переговоров одержать победы на поле боя, но у него это не получилось. Если Украина готова к переговорам, то она может к ним вернуться, добавил президент.

Господин Путин уточнил, что Россия готова продолжать переговорный процесс на основе переговоров в Стамбуле. Однако здесь, помимо прочего, возникает вопрос легитимности представителей Украины, добавил он. Президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. Выборы на Украине не проходили из-за введенного в стране военного положения. Российский президент утверждает, что Киев в любой момент может просто отменить военное положение и провести выборы, но не хочет этого делать.

Владимир Путин ранее уже заявлял, что мирные переговоры с Украиной необходимо возобновить. Однако он убежден, что они должны быть основаны на принципах «здравого смысла». Агентство Reuters ранее писало, что президент РФ готов пойти на переговоры, если Украина согласится признать границы, по которым сейчас проходит линия фронта.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Евгений Белоусов