Столтенберг: НАТО не планирует направлять военных на Украину

НАТО не планирует участвовать в военных действиях на Украине и отправлять в страну своих военнослужащих, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он поднял эту тему перед заседанием глав минобороны стран Евросоюза, которое проходит в Брюсселе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov, Reuters Фото: Stoyan Nenov, Reuters

«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя»,— считает господин Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

Он снова призвал отменить ограничения на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по российской территории, но при этом признал, что принимать решение должна каждая страна отдельно. «Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины»,— убежден генсек альянса.

В феврале президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил отправку западных войск на Украину, но позднее заверил, что пока не планирует это делать. В мае он снова сказал, что допускает отправку французских войск на Украину по просьбе Киева. Сегодня, 28 мая, глава МИД Польши Радослав Сикорский допустил отправку польских войск на Украину.

О ходе российской военной операции читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер