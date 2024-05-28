Организовавшая нелегальную миграцию 400 граждан группа остановлена в Петербурге

В Санкт-Петербурге выявлена еще одна организованная группа, которая занималась нелегальной миграцией. Ее участники помогли оформить документы около 400 иностранным гражданам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По информации правоохранителей, эту преступную ячейку возглавлял уроженец Азербайджана в возрасте 58 лет, группа вела деятельность порядка полутора лет. За это время правонарушители легализовали около 400 граждан иностранных государств. В полиции уточнили, что злоумышленники в документах о прибытии указывали заведомо ложные данные об адресах регистрации иностранцев. После они направлялись в отдел по вопросам миграции Курортного района. За такую услугу участники группы могли запросить от 8500 до 15 000 рублей.

«В ходе расследования было установлено, что к данному преступлению могут быть причастны сотрудники органов внутренних дел. В связи с этим для дальнейшего расследования были привлечены оперативники собственной безопасности полицейского Главка»,— добавили в пресс-службе регионального управления полиции.

В связи с выявленной деятельностью организованной группы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Правоохранители во вторник, 28 мая, пришли с обысками по установленным адресам фиктивной постановки мигрантов, адресам проживания предполагаемых фигурантов. Полицейские задержат подозреваемых.

Подробнее о борьбы с подобными структурами — в материале «Ъ-СПб» «Напряжение решено сбавить рейдами».

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