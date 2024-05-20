За контакт ответят

В Ярославскую областную думу внесен законопроект, обязывающий муниципальные власти согласовывать с региональными чиновниками все официальные международные контакты. Такие полномочия субъектам РФ ранее предоставил федеральный закон. Органы местного самоуправления (МСУ) обязаны будут сообщать о поездках за рубеж, а в случае выезда мэра или главы района об этом нужно будет доложить лично губернатору. В мэрии Ярославля надеются, что законопроект не создаст сложностей для международных отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ Фото: Варвара Славущева, Коммерсантъ

Проект закона «Об отдельных вопросах осуществления органами МСУ муниципальных образований Ярославской области международных и внешнеэкономических связей» внес в облдуму губернатор Михаил Евраев. Основанием для него стали поправки, внесенные в 2023 году к федеральному закону «Об общих принципах организации МСУ», которые наделяют субъекты РФ полномочиями по контролю за внешними связями муниципалитетов.

Согласно законопроекту, органы МСУ обязаны будут представить годовой план международных мероприятий до 15 января. Если мероприятие отсутствует в плане, его также можно согласовать, но не менее чем за две недели до проведения. Также местные власти будут представлять региональным чиновникам все свои международные соглашения. «Соглашение вступает в силу в порядке, предусмотренном самим соглашением, но не ранее дня регистрации соглашения правительством Ярославской области»,— указано в законопроекте.

Несколько пунктов регламентируют выезды муниципальных чиновников за рубеж в составе делегаций. Их также нужно будет согласовывать, представив сведения о поездке за 14 дней до нее в правительство области. Перечень необходимых данных позднее утвердит правительство. При этом о выезде главы муниципального образования нужно будет письменно предупредить непосредственно губернатора. Также нужно будет представить в правительство области и отчет о проведенном международном мероприятии.

Заместитель мэра Ярославля по международным связям Вячеслав Гаврилов полагает, что закон не усложнит международное сотрудничество и даже «в какой-то мере его облегчит». «И до этого мы тесно взаимодействовали с правительством области, в том числе получали от региональных коллег необходимую помощь, касающуюся международных контактов. Это помощь и МИДа, и Россотрудничества. Международные отношения — часть внешней политики государства, и вести их в отрыве от этой политики неправильно»,— пояснил чиновник “Ъ”. Он уверен, что контроль сверху не приведет к ослаблению связей с другими странами: «Это не значит, что нас как-то одергивают. Определенная работа потребуется, но принципиальных сложностей не будет. У Ярославля исторически было много международных контактов, есть опыт, есть специалисты. Ослаблять эту работу мы не планируем. Сейчас поменялись ориентиры — это Китай, Беларусь, Киргизия, Средняя Азия в целом».

Заместитель главы комитета облдумы по законодательству, вопросам госвласти и МСУ Василий Бобков («Единая Россия») считает, что в вопросах международных отношений местные власти могли бы справиться и без помощи региона: «Если города-побратимы существуют давным-давно или иностранный завод находится на территории, идет туристический обмен — есть ли смысл кому-то доказывать, что нужно съездить в другую страну? Думаю, здесь нет смысла в излишнем контроле».

Отметим, что данный законопроект не затрагивает личные поездки чиновников за рубеж. Ранее меры по дополнительному контролю за заграничными контактами местных чиновников приняли и в ряде других регионов. Например, в феврале этого года губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый порядок принятия решений об ограничении права выезда за границу глав муниципальных образований, имеющих доступ к гостайне. Согласно этому документу, право ограничивать их выезд за рубеж предоставлено главе региона.

Антон Голицын, Ярославль