Повторение уйденного

Приписываемое английским писателям Олдосу Хаксли и Бернарду Шоу выражение, смысл которого в том, что основной урок истории — в неспособности людей извлечь уроки из истории, оказывается вполне применимо и для описания ситуации, в которой оказалась российская промышленность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как вспоминал на днях первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью Павлу Зарубину, зарубежные автоконцерны, покинувшие российский рынок после ужесточения западных санкций, преподали властям РФ «хороший урок». «То, как поступили зарубежные производители — после такого демарша, хлопанья дверями и выхода с нашего рынка — оказалось, что можно за один день уехать — такого мы точно уже не допустим»,— цитируют чиновника «Ведомости».

На момент начала военных действий на Украине в РФ работал 21 крупный автозавод, из которых девять контролировали автоконцерны из стран, признанных затем «недружественными». Санкции привели к прекращению почти всех производств. Ввоз части комплектующих оказался под запретом, поставки других осложнились из-за логистики, инвесторы ушли.

С постепенной сменой владельцев автозаводов производство местами удалось перезапустить, но говорить о снижении зависимости от иностранных компаний не приходится. Просто контрагенты сменили прописку. С 2022 года новые автомобили в России появляются исключительно на базе китайских брендов. «Москвич» создан из JAC, Xcite X-cross 7, считающийся суббрендом АвтоВАЗа,— Chery Tiggo 7, а в возрожденной марке Volga отраслевые СМИ узнали модели китайского бренда Changan.

Другое заметное изменение произошло в характере отношений с иностранцами, и не в лучшую сторону. Если у европейских автоконцернов были четкие обязательства по отношению к государству и местным партнерам, то китайские компании к четким, прямым договоренностям пока не готовы. До сих пор ни один автомобильный бренд из КНР не пообещал локализовать производство в России, поставки комплектующих отличаются нестабильностью, а сотрудничество — переменчивостью. АвтоВАЗ, к примеру, показывал на ПМЭФ-2023 новую модель LADA X-Cross 5 на базе китайской FAW Bestune, но выпустил только ограниченную партию. В сентябре 2023 года АвтоВАЗ был включен в SDN-лист Минфина США.

Вынесенным из кризиса 2022 года уроком могло бы стать решение о необходимости создания действительно отечественного автопрома. Но такой подход потребует масштабных вложений, займет годы и, как показывает опыт авиации, тоже полностью лишившейся новой западной техники, не гарантирует результата. Сколько ни поддерживали российский авиапром, обещанные объемы производства самолетов он не обеспечивает, а поставки МС-21 и Ил-114, много раз откладывавшиеся, в мае снова перенесли — с 2024 года на 2025–2026 годы.