Правительство предложило регионам создать комиссии против нелегальной занятости

В российских регионах могут образовать комиссии против нелегальной занятости. Соответствующая рекомендация субъектам РФ дана в постановлении правительства. Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Как следует из документа, такие комиссии должны будут направлять в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости информацию о нарушении порядка оформления трудовых отношений. Служба будет решать вопрос о необходимости проведения проверок.

Например, комиссии должны реагировать на выплату месячной зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, если сотрудник какой-либо компании отработал норму рабочего времени и выполнил нормы труда.

О ситуации на рынке труда — в материале «Ъ» «Кадры проявили сверхтекучесть».

Леонид Уварчев