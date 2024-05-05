Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство предложило регионам создать комиссии против нелегальной занятости

В российских регионах могут образовать комиссии против нелегальной занятости. Соответствующая рекомендация субъектам РФ дана в постановлении правительства. Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Правительство утвердило положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Как следует из документа, такие комиссии должны будут направлять в территориальные органы Федеральной службы по труду и занятости информацию о нарушении порядка оформления трудовых отношений. Служба будет решать вопрос о необходимости проведения проверок.

Например, комиссии должны реагировать на выплату месячной зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, если сотрудник какой-либо компании отработал норму рабочего времени и выполнил нормы труда.

О ситуации на рынке труда — в материале «Ъ» «Кадры проявили сверхтекучесть».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...