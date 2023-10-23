Автономера вышли на передний план
Водителей не будут штрафовать за нестандартные госрегзнаки
Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Еще месяц назад «нестандартные» госрегзнаки были разрешены только сзади, власти выступали против смягчения правил. После публикации “Ъ” власти сочли проблему достаточно актуальной, чтобы изменить нормативную документацию.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Возможность ставить «квадратные» номера спереди автомобиля (на бампере) появилась в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которую “Ъ” обнаружил в базе данных Росстандарта. На этот документ в субботу также обратили внимание некоторые автомобильные паблики. Поправка вступила в силу еще 18 октября. Cообщения или пресс-релиза Росстандарт на эту тему не выпускал.
Так называемые квадратные автономера (тип 1А), напомним, были введены поправками к ГОСТу еще в августе 2020 года. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей получили возможность ставить такие госрегзнаки в штатные заводские крепления. Стандартные прямоугольные номера туда не влезали, приходилось использовать различные переходники. При этом номера типа 1А по какой-то причине было разрешено ставить только сзади, а спереди — нет: за это формально даже полагался штраф в 500 руб.
В течение нескольких лет автомобилисты пытались добиться снятия ограничений. Как сообщал “Ъ”, в середине сентября представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ), обратились в Росстандарт с просьбой все-таки разрешить устанавливать номера типа 1А в передней части автомобиля. Организация указывала на неудобства, которые испытывают автовладельцы в связи с запретом. В пример приводились, в частности, некоторые японские внедорожники (например, Nissan Patrol) с заводской лебедкой на переднем бампере и штатным местом именно под квадратный номер. Стандартный прямоугольный номер на таких машинах приходится крепить сбоку бампера, он выступает за габариты авто и может травмировать пешеходов. На других японских машинах номер перекрывает датчики парктроника, некоторые световые приборы и вентиляцию двигателя. 18 сентября в ответе на запрос “Ъ” Росстандарт сообщал, что предложение РАФ признано «нецелесообразным».
После выхода публикации “Ъ” позиция властей почему-то поменялась. 6 октября зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин (именно он изначально обращался в Росстандарт) получил официальный ответ из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, где было сказано, что ведомство не против внесения поправок в ГОСТ, «принимая во внимание актуальность вопроса» (текст ответа есть у “Ъ”). Получить официальные пояснения от Росстандарта “Ъ” пока не удалось. ГИБДД, по данным “Ъ”, еще 20 октября направила в региональные управления разъяснения, где указала, что изменения стандарта нужно довести до личного состава, чтобы не допустить «неправомерное» привлечение водителей к ответственности.
«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан,— сказал “Ъ” Петр Шляхин.— С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других стран. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам. Но, слава богу, разум возобладал». «Мы очень рады, что государство так быстро реагирует на запросы населения, и приветствуем любые подобные изменения в нормативном регулировании,— добавляет председатель Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов.— Главное — это обеспечить гражданам удобство. Если автовладелец хочет поставить два квадратных номера на машину — пусть ставит! На безопасность движения это никак не влияет. Тем более что дорожные камеры уже давно способны распознать любой набор символов в госрегзнаке — формфактор при этом никакой роли не играет».