Автономера вышли на передний план

Автомобилистам разрешили устанавливать спереди так называемые квадратные номера: Росстандарт внес изменения в ГОСТ, ГИБДД направила в регионы соответствующие разъяснения. Еще месяц назад «нестандартные» госрегзнаки были разрешены только сзади, власти выступали против смягчения правил. После публикации “Ъ” власти сочли проблему достаточно актуальной, чтобы изменить нормативную документацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Возможность ставить «квадратные» номера спереди автомобиля (на бампере) появилась в поправке к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», которую “Ъ” обнаружил в базе данных Росстандарта. На этот документ в субботу также обратили внимание некоторые автомобильные паблики. Поправка вступила в силу еще 18 октября. Cообщения или пресс-релиза Росстандарт на эту тему не выпускал.

Так называемые квадратные автономера (тип 1А), напомним, были введены поправками к ГОСТу еще в августе 2020 года. Владельцы японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей получили возможность ставить такие госрегзнаки в штатные заводские крепления. Стандартные прямоугольные номера туда не влезали, приходилось использовать различные переходники. При этом номера типа 1А по какой-то причине было разрешено ставить только сзади, а спереди — нет: за это формально даже полагался штраф в 500 руб.

В течение нескольких лет автомобилисты пытались добиться снятия ограничений. Как сообщал “Ъ”, в середине сентября представители Российской автомобильной ассоциации (РАФ), обратились в Росстандарт с просьбой все-таки разрешить устанавливать номера типа 1А в передней части автомобиля. Организация указывала на неудобства, которые испытывают автовладельцы в связи с запретом. В пример приводились, в частности, некоторые японские внедорожники (например, Nissan Patrol) с заводской лебедкой на переднем бампере и штатным местом именно под квадратный номер. Стандартный прямоугольный номер на таких машинах приходится крепить сбоку бампера, он выступает за габариты авто и может травмировать пешеходов. На других японских машинах номер перекрывает датчики парктроника, некоторые световые приборы и вентиляцию двигателя. 18 сентября в ответе на запрос “Ъ” Росстандарт сообщал, что предложение РАФ признано «нецелесообразным».

После выхода публикации “Ъ” позиция властей почему-то поменялась. 6 октября зампред комитета классических автомобилей РАФ Петр Шляхин (именно он изначально обращался в Росстандарт) получил официальный ответ из Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, где было сказано, что ведомство не против внесения поправок в ГОСТ, «принимая во внимание актуальность вопроса» (текст ответа есть у “Ъ”). Получить официальные пояснения от Росстандарта “Ъ” пока не удалось. ГИБДД, по данным “Ъ”, еще 20 октября направила в региональные управления разъяснения, где указала, что изменения стандарта нужно довести до личного состава, чтобы не допустить «неправомерное» привлечение водителей к ответственности.

«Наконец-то снято очередное ограничение прав и свобод граждан,— сказал “Ъ” Петр Шляхин.— С точки зрения безопасности движения установка квадратных номеров ни на что не влияла. В других странах это было разрешено уже давно: мы видели это на автомобилях в Молдавии, Армении, других стран. В России это до сих пор было запрещено по каким-то странным причинам. Но, слава богу, разум возобладал». «Мы очень рады, что государство так быстро реагирует на запросы населения, и приветствуем любые подобные изменения в нормативном регулировании,— добавляет председатель Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Александр Тузов.— Главное — это обеспечить гражданам удобство. Если автовладелец хочет поставить два квадратных номера на машину — пусть ставит! На безопасность движения это никак не влияет. Тем более что дорожные камеры уже давно способны распознать любой набор символов в госрегзнаке — формфактор при этом никакой роли не играет».

Иван Буранов