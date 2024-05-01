Эмитенты поощряют акционеров

В последние апрельские дни советы директоров нескольких крупных эмитентов определились с дивидендами по итогам минувшего года. Дивидендная доходность в ряде случаев превысила 11%. Позитивные ожидания аналитиков в отношении дивидендов связаны с компаниями нефтяной и металлургической отраслей, которые выигрывают от роста цен на сырье и падения курса рубля. Вместе с тем стоит учитывать особенности начислений выплат, торговли акциями до и после закрытия реестра, а также риски неодобрения выплат мажоритарными акционерами.

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Щедрый год

В конце апреля советы директоров сразу нескольких крупных эмитентов обнародовали свои рекомендации по дивидендам. В частности, по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка дивиденды предложены в размере 33,3 руб., по обыкновенным и привилегированным акциям «Татнефти» — 25,17 руб., по обыкновенным акциям МТС — 35 руб., по обыкновенным акциям ЛУКОЙЛа (причем акционеры уже утвердили их) — 498 руб.

После двухлетнего перерыва вернулась к практике выплат и «Северсталь», причем совет директоров рекомендовал дивиденды и за 2023 год (191,51 руб. на акцию), и за первый квартал 2024-го (фактически вернувшись к регулярным выплатам) — 38,3 руб. на акцию. С учетом текущей стоимости ценных бумаг эти выплаты составляют 3,5–11%.

По данным опроса аналитиков и портфельных управляющих, проведенного «Ъ», по итогам года суммарный объем дивидендных выплат российских компаний может составить 5 трлн руб.

Это в полтора раза выше результата 2023 года. «3,2 трлн руб., мы ожидаем, будет выплачено до конца августа»,— отмечает директор аналитического департамента инвестабнка «Синара» Кирилл Таченников. Крупнейшим плательщиком дивидендов будет Сбербанк, который направит на эти цели 750 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли за 2023 год.

Дивидендная доходность индекса Московской биржи на 2024 год в УК «Эра Инвестиций» оценивают в 9% против 7% в 2023-м. При этом ряд акций может показать доходность вплоть до 15–16%. «Около 15 компаний могут выплатить двузначную дивидендную доходность»,— отмечает Кирилл Таченников.

Возвращение металлургов

Самые высокие дивиденды у нефтяных компаний, которые демонстрируют сильные финансовые результаты на фоне роста цен на нефть и падения курса российской валюты. В 2023 году рублевая стоимость нефти Urals составила 5,5 тыс. руб. за баррель, что сопоставимо с показателем 2022-го. Но в отличии от предшествующего периода цены держались выше 5,5 тыс. руб. за баррель более длительный период времени (на протяжении всего второго полугодия). По оценке аналитиков ФГ «Финам» и ИБ «Синара», дивидендная доходность по компаниям отрасли может составить 10–19%.

Самая высокая ожидаемая дивидендная доходность, по мнению аналитиков, по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» — 18,5–19%.

Аналитики ФГ «Финам» отмечают, что эмитент стал одним из главных бенефициаров ослабления рубля, которое привело к положительной валютной переоценке многомиллиардной «кубышки» (остатки на валютных счетах.— “Ъ”) и росту прибыли по РСБУ в 22 раза, до 1,33 трлн руб.

Двузначная дивидендная доходность ожидается и у ряда компаний металлургической отрасли — «Северстали» (10–12%), НЛМК (10–11%), ММК (10–11%), а также компаний электроэнергетики — ОГК-2(10–10,5%), «Русгидро» (10–11%).

По мнению главного аналитика УК ТРИНФИКО Максима Васильева, положительное влияние на размер выплат металлургов оказывают высокие цены на сталь внутри страны, снижение курса рубля, а также выплата «пропущенных» дивидендов. «Компаниям, ориентированным на внутренний рынок, помогает устойчивый рост экономики, несмотря на высокую ключевую ставку»,— отмечает Кирилл Таченников.

Ускользающие выплаты

Однако инвесторам стоит учитывать, что окончательное решение по дивидендам принимает собрание акционеров, которое может как утвердить, так и не утвердить итоговую выплату. Последний вариант случается довольно редко, но бывает. Самым ярким примером стал отказ от дивидендов акционеров «Газпрома» в июле 2022 года, после чего акции компании упали в цене на 35%. В конце года эмитент выплатил ожидаемые дивиденды, акции восстановили часть утраченных позиций, но осадок у инвесторов остался.

В случае согласования размера выплат собранием акционеров рассчитывать на их получение могут держатели бумаг на дату закрытия реестра (отсечка).

Отсечка устанавливается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты принятия решения собранием о выплате дивидендов. При этом надо учитывать, что расчеты на бирже с поставкой бумаг на следующий день, то есть Т+1, а значит, если вы хотите получить дивиденды, необходимо иметь акции за день до отсечки. Срок выплаты дивидендов не может превышать 25 рабочих дней, но на практике они поступают на счета раньше.

Как правило, к моменту выплаты весь объем дивиденда уже учитывается в цене актива, поэтому после отсечки зачастую цена падает на размер дивиденда. С учетом этого инвесторы могут придерживаться разных стратегий удерживания таких бумаг. Директор по инвестициям УК «Эра Инвестиций» Иван Лавриненко отмечает, что наиболее осторожные участники рынка продают, не дожидаясь выплаты дивиденда, если есть опасения, что дивидендный разрыв будет в дальнейшем долго закрываться. «Другие участники рынка, особенно в периоды роста рынка, остаются в бумаге на дату отсечки в расчете на быстрое закрытие дивидендного гэпа»,— отмечает господин Лавриненко.

Виталий Гайдаев