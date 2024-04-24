Канада разрешила использовать титан «ВСМПО-Ависма» в самолетах во время санкций
Правительство Канады предоставило авиастроительной компании Airbus разрешение на использование при производстве самолетов титана от компании «ВСМПО-Ависма», несмотря на введенные против нее антироссийские санкции, сообщает агентство Reuters.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
В течение какого периода будут действовать разрешения, в Airbus Canada не уточнили. «Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями»,— заявили в компании.
Ожидается, что этот шаг должен поддержать производство местных заводов, а также развеять опасения, что деятельность Airbus может пострадать из-за запрета на импорт в Канаду ее самолетов европейского производства, зависящего от поставок титана.
В феврале 2024 года Канада ввела санкции против «ВСМПО-Ависма», а в сентябре прошлого года США ввели экспортные ограничения для компании. В 2022 году Airbus рассчитывал отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев.
«ВСМПО-Ависма» — крупнейший мировой производитель титана и титановых сплавов. Корпорация выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.