Канада разрешила использовать титан «ВСМПО-Ависма» в самолетах во время санкций

Правительство Канады предоставило авиастроительной компании Airbus разрешение на использование при производстве самолетов титана от компании «ВСМПО-Ависма», несмотря на введенные против нее антироссийские санкции, сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В течение какого периода будут действовать разрешения, в Airbus Canada не уточнили. «Airbus осведомлен о том, что канадское правительство ввело санкции в отношении ВСМПО, и получил необходимое разрешение для обеспечения безопасности операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями»,— заявили в компании.

Ожидается, что этот шаг должен поддержать производство местных заводов, а также развеять опасения, что деятельность Airbus может пострадать из-за запрета на импорт в Канаду ее самолетов европейского производства, зависящего от поставок титана.

В феврале 2024 года Канада ввела санкции против «ВСМПО-Ависма», а в сентябре прошлого года США ввели экспортные ограничения для компании. В 2022 году Airbus рассчитывал отказаться от российского титана в течение нескольких месяцев.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший мировой производитель титана и титановых сплавов. Корпорация выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.

Ирина Пичурина

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