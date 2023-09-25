США ввели экспортные ограничения против титановой корпорации «ВСМПО-Ависма»

Министерство торговли США включило компанию «ВСМПО-Ависма» в список ограничений на экспорт. В официальном журнале федерального правительства перечень опубликуют 27 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно сообщению бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Минторга США, «ВСМПО-Ависма» и другие компании, попавшие в список, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

Под санкции попали еще четыре российские компании: ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой». Санкции коснулись также компаний из Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший мировой производитель титана и титановых сплавов. Корпорация выполняет полный технологический цикл — от переработки до выпуска готовых изделий. На начало 2022 года партнерами «ВСМПО-Ависма» являлись более 450 компаний в 50 странах мира.

Ева Коршунова

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