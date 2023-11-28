На Кубани священника альтернативной церкви оштрафовали за дискредитацию армии
На Кубани оштрафовали служителя храма Российской православной церкви (РосПЦ) Иону (Илья Сигида) на 30 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ. Сведения об этом содержатся в картотеке Славянского городского суда.
В ходе заседания Славянского городского суда было установлено, что в сентябре текущего года священник опубликовал на сайте церкви статью «Культ войны», содержащую сведения, дискредитирующие использование российских военных в целях защиты граждан.
Суд признал иеромонаха Иону виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ и назначил выплату штрафа в 60-дневный срок с даты вступления постановления в законную силу.
Ранее Славянский городской суд оштрафовал на 40 тыс. руб. 86-летнего архиепископа Славянского и Южно-Российского альтернативной РПЦ Российской православной церкви. В ходе заседания было установлено, что, находясь в здании церкви, священник допустил дискредитирующие армию высказывания.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram