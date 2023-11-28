Суд в Екатеринбурге арестовал участника конфликта со стрельбой в ТРЦ «Гринвич»

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО Гусейна Аллахвердиева, который был одним из участников перестрелки в ТРЦ «Гринвич». Он пробудет там до 29 января 2024 года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Напомним, перестрелка произошла 26 ноября на фудкорте торгового центра. Около кафе Boho Coffee участники конфликта стреляли около пяти раз. По данным МВД, причиной стрельбы стали «личные неприязненные отношения».

Гусейну Аллахвердиеву было предъявлено обвинение по ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным портала Е1, вторым участником конфликта был Рази Халилов. Он был ранен и уехал в больницу, где его и задержали правоохранители.

Мария Шараева

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