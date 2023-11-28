«Росатом» прогнозирует более 2,4 трлн рублей выручки за 2023 год

По итогам 2023 года выручка «Росатома» в открытой части может составить 2,415 трлн руб. Это следует из презентации гендиректора компании Алексея Лихачева, показанной в ходе его выступления на Примаковских чтениях. Годовые инвестиции прогнозируются на уровне 1,169 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Зарубежная выручка госкорпорации в этом году может составить не менее $14 млрд, считает господин Лихачев. По итогам 2022 года она составляла $11,2 млрд. «Я уверен, что получим не менее $14 млрд в этом году по нашим зарубежным проектам»,— рассказал глава «Росатома» (цитата по «Интерфаксу»).

В ноябре государство передало «Росатому» изъятые у акционеров FESCO акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП). Три года назад госкорпорация уже готовилась к тому, чтобы взять под управление входящий в ДВМП Владивостокский морской торговый порт, но до сих пор ее сотрудничество с FESCO было ограниченным. Планы «Росатома» в отношении ДВМП неизвестны.

Подробности — в материале «Ъ» «"Росатом" встал к причалу».

Лаура Кеффер