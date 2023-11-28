Жители Петербурга за сутки оставили более 200 жалоб на уборку снега

После мощного снегопада из-за циклона жители Санкт-Петербурга разместили более 200 жалоб на снежные массы на улицах города. «Ъ-СПб» изучил сообщения горожан на портале «Наш Санкт-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Более активно петербуржцы стали размещать обращения по уборке снега с вечера 27 ноября, когда город начало засыпать осадками. В частности, граждан не устраивает, что дорожки к подъездам жилых домов не расчищены. Очевидцы разместили снимки узких тропинок, которые были протоптаны пешеходами. Также жители Петербурга просят привлекать на уборку дворников и отказаться от реагентов.

Не в восторге от состояния улиц и депутат Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Борис Вишневский. В личном Telegram-канале он пришел к выводу, что циклон застал службы врасплох.

«Помнится, Смольный рассказывал в прошлом году о решительном изменении системы уборки города, после которого все наладится. Я, честно говоря, и тогда сомневался»,— выразил мнение парламентарий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном прошло экстренное совещание на тему ликвидации последствий снегопада. Губернатор Александр Беглов предложил перевести сотрудников на удаленную работу.

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