Беглов призвал перевести петербуржцев на удаленную работу из-за снегопада

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов собрал экстренное совещание с чиновниками в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе Смольного.

Градоначальник заслушивает доклады о работе служб Петербурга по ликвидации последствий снегопада, который в ночь на 28 ноября выпал в городе. По информации администрации, высота снежного покрова дошла до 15,5 см, в то время как выпадение осадков продолжаются.

«Александр Беглов призвал работодателей по возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу в ближайшие дни, пока будет проводиться интенсивная уборка городских улиц»,— говорится в сообщении Смольного.

На фоне действий циклона городские службы в усиленном режиме очищают город от снежных масс. Петербургские улицы ночью 28 ноября убирали более 860 снегоуборочных машин и 350 дворников. По итогу они освободили улицы от 8 000 куб.м. снега.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково утром 28 ноября задерживаются 15 рейсов на вылет из Петербурга.

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