На утро 28 ноября в Пулково по-прежнему задерживаются рейсы

Пассажиры вновь ожидают вылета из аэропорта Санкт-Петербурга Пулково. По информации на табло на утро 28 ноября, вылететь из города не могут 15 самолетов.

Часть рейсов отложили еще в ночь на вторник, это вылеты в Екатеринбург (00:20) и Дубай (00:30). Корректировки расписания также коснулись самолетов, которые должны были отправиться в Сочи (6:35, 8:00, 9:05), Казань (7:55), Калининград (8:05, 9:50), Владикавказ (8:15), Махачкалу (8:25), Архангельск (8:25), Самару (8:55), Мурманск (10:00), Москву (10:15) и Волгоград (10:20).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково прокомментировали возможные задержки в аэропорту из-за погодных условий.

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