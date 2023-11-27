В Пулково предупредили о сложных погодных условиях в аэропорту Петербурга

В Санкт-Петербурге прогнозируются сложные метеоусловия и сильный снегопад. Пулково также работает в сложных метеоусловиях, сообщили 27 ноября в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» — управляющей компании петербургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Как уточнили в «ВВСС», случаи позднего прибытия воздушных судов в аэропорт и метеоусловия «могут оказывать дополнительное влияние на увеличение времени обслуживания и руления».

«Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов в зависимости от собственных метеоминимумов»,— добавили в компании.

При это в Пулково заявили, что возможные задержки являются кратковременными и на штатную работу по центральному расписанию не влияют.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в петербургском аэропорту задержали как минимум семь рейсов по различным направлениям.

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