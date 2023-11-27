«На финал выбрана Свердловская область, чтобы нас надолго запомнили»

На ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума «Россия» 25 ноября состоялся День Свердловской области. На нем представители власти рассказали о достижениях региона за последние несколько лет, презентовали проекты «сухого порта» и медицинского кластера «Академический», а также провели экскурсию по стенду Свердловской области, который с начала выставки посетило более 100 тыс. человек. В финале Дня выступили уральские музыканты — группа «Смысловые галлюцинации» и певица Клава Кока. С подробностями — корреспондент “Ъ-Урал” Анастасия Таначева.

В Москве, на ВДНХ, с 4 ноября по 12 апреля 2024 года проходит Международная выставка-форум «Россия», в которой участвуют 89 субъектов страны, в том числе присоединенные в прошлом году Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), и крупные корпорации: Яндекс, Роснефть, «ВКонтакте», Газпром, РЖД, Сибур, Сбер и другие. В выставке задействовано 18 павильонов. В день региона каждый субъект России представляет свои достижения за последние несколько лет и планы по дальнейшему развитию. Гости выставки могут ознакомиться с новаторскими идеями, историей субъектов, попробовать блюда местной кухни.

В субботу, 25 ноября, состоялся День Свердловской области. В его официальной программе приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его заместитель Дмитрий Ионин, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, президент Международного Демидовского фонда, экс-губернатор региона Эдуард Россель и другие представители власти.

В зале, где проходило открытие Дня Свердловской области, собралось около 100 гостей выставки. Вступительное слово взял господин Якушев. Он уточнил, что дни регионов УрФО проходят с 22 ноября и День Свердловской области становится завершающим. «Благодаря той известной фразе, что запоминается первое и последнее слово, на финал была выбрана Свердловская область, чтобы нас надолго запомнили»,— заявил господин Якушев. Он добавил, что все представленное на выставке посвящено молодежи.

Далее выступал господин Куйвашев, который начал свою речь с небольшой исторической справки, подчеркнув, что в следующем году региону исполняется 90 лет. Говоря о проектах, которые уже реализованы, глава региона упомянул первую в России межмуниципальную трамвайную ветку между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, студенческий кампус на базе УрФУ, Дворец водных видов спорта, всесезонный бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий».

Среди предстоящих проектов господин Куйвашев назвал строительство скоростной магистрали «Москва — Казань — Екатеринбург», в котором уже участвует регион, наземное метро в Екатеринбурге, «сухой порт» и медицинский кластер «Академический». Двум последним проектам в рамках Дня Свердловской области были посвящены отдельные сессии, несмотря на то, что эти проекты обсуждаются уже давно. Так, соглашение о создании медкластера «Академический» было подписано в 2018 году. Предполагается, что он будет включать в себя ряд лечебных и научных медучреждений, стоимость проекта оценивается в 30 млрд руб. Как рассказал на форуме господин Куйвашев, кластер обеспечит «тесную связь образования, науки и производства» и закроет дефицит врачебных кадров по всей России.

Идея создания «сухого порта» была озвучена губернатором в июле 2022 года, дорожную карту по его созданию подписали через год в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023». В своем выступлении на выставке-форуме «Россия» господин Куйвашев еще раз подчеркнул необходимость его реализации. По его словам, «сухой порт» обеспечит транзит грузов между Россией, Индией, Ираном, Пакистаном и другими странами.

После официальной части представители власти региона провели экскурсию по стенду Свердловской области, площадь которого составляет более 100 кв. м. По стенам пространства «течет» расплавленная руда. Стенд демонстрирует историю развития региона через призму промышленного наследия. На площадке размещен кинетический стол со знаковыми объектами региона: штаб-квартирой Русской медной компании, Уральским заводом гражданской авиации, Уралвагонзаводом, локомотивами «Ласточка» и другими. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, за время работы выставки стенд Свердловской области посетили более 100 тыс. гостей.

В ходе экскурсии господин Куйвашев призвал присутствовавших школьников поступать в уральские вузы. «У нас самые современные образовательные пространства, современное оборудование, удобство использования спортивной и культурной инфраструктуры. Поэтому думайте, приезжайте, изучайте»,— заявил он.

На протяжении всего Дня Свердловской области выступали творческие коллективы Урала. В финале состоялось выступление уральской музыкальной группы «Смысловые галлюцинации» и певицы Клавы Коки.