Московский арбитраж не принял исковое заявление о банкротстве «СПБ Биржи»

Арбитражный суд Москвы не принял к рассмотрению заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». При этом оно было подано самой торговой площадкой. Об этом вечером 27 ноября со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПБ биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено»,— цитирует, в свою очередь, пресс-служба московского арбитража РИА Новости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что информация о банкротном иске в отношении ПАО «СПБ Биржа» была размещена в электронной картотеке арбитражных дел. Сумма исковых требований в материалах не указывалась. Также неизвестен и заявитель.

При этом представитель торговой площадки заявлял, что сама биржа никаких документов в суд не подавала.

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