Бывшая топ-менеджер «Ростеха» Лалетина приговорена к восьми годам колонии

Хамовнический суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Аллу Лалетину, передает ТАСС. Она признана виновной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гособвинение просило приговорить ее к десяти годам лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Лалетина в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Алла Лалетина в зале суда

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также Алле Лалетиной назначен штраф в размере 133 млн 61 тыс. руб. Согласно данным СКР, сумма полученных ею взяток составила 66,8 млн руб. Средства, по данным следствия, она получала от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Измайлова с февраля 2018 по апрель 2019 года. Господин Измайлов ранее признал вину и дал показания на госпожу Лалетину. Сама она вину не признала.

В указанный период, следует из материалов дела, Алла Лалетина получала 6 млн руб. ежемесячно. Взамен она пообещала Рустаму Измайлову общее покровительство, а также финансирование программы модернизации НЗИВ. Также, согласно данным следствия, гендиректор оплатил двадцатидневный отдых Аллы Лалетиной в Турции в апреле—мае 2018 года.

Алла Лалетина была директором по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» с 2015 по 2019 год. Она также проходит обвиняемой по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Оно связано с фиктивным трудоустройством 14 человек в столичный офис НЗИВ.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Десять лет без откатов».

Лусине Баласян