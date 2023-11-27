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Заместитель генпрокурора РФ указал на нерешенные проблемы Ульяновской области

В понедельник, 27 ноября 2023 г., по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова заместитель генпрокурора Николай Шишкин в рамках рабочей поездки в Ульяновскую область провел оперативное совещание с работниками региональной прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ходе совещания господин Шишкин отметил, что, «несмотря на принимаемые органами прокуратуры и власти региона совместные меры, в Ульяновской области в ряде случаев сохраняются нерешенные проблемы в сферах здравоохранения и ЖКХ, а также обеспечения многодетных семей земельными участками с соответствующей инфраструктурой, требуется комплексная оценка вопросов обеспечения надлежащего водоснабжения населенных пунктов».

Напомним, 17 ноября генеральный прокурор РФ Игорь Краснов был с рабочим визитом в Ульяновске, где провел личный прием граждан и представителей бизнес-сообщества. Как сообщала генпрокуратура, жители региона обращались к генпрокурору с просьбой помочь решить проблемы, которые не решались на местном и региональном уровне, среди них — проблемы восстановления прав обманутых дольщиков, переселения из аварийного жилья, проблемы водоснабжения и затягивания сроков строительства соцобъектов, проблемы с реализацией программы обращения с отходами. Генпрокурор поручил прокурору области разобраться в ситуациях «дать принципиальную оценку деятельности чиновников и уполномоченных организаций». Проверки по всем поднятым вопросам были начаты прокуратурой незамедлительно.

В четверг минувшей недели был отправлен в отставку министр ЖКХ и строительства Александр Черепан. Как признавали в администрации губернатора, это реакция руководства региона на выводы генпрокурора.

Андрей Васильев, Ульяновск

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