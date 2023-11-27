В Пулково задержали семь рейсов в города России

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали семь рейсов в российские города, следует из информации на онлайн-табло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 10 утра 27 ноября пассажиры не смогли улететь в Красноярск (10:50) рейсом FV 6571. В следующем часу перенесли на более позднее время сразу два вылета в Москву, которые изначально были запланированы на 12:30 и на 12:45. Также были задержаны самолеты, вылетающие в Нарьян-Мар (13:10), Хабаровск (13:15), Иркутск (16:40), Самару (17:10) и в Чебоксары (18:05).

Ранее «Ъ» писал, что в московских аэропортах внесли корректировки в осуществлении вылетов около 40 рейсов из-за сильного снегопада.

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