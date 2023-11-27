Еще одного погибшего из-за шторма нашли в Новороссийске

В Новороссийске нашли тело еще одного мужчины, который погиб во время шторма. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, сейчас устанавливается личность утонувшего.

Полицейские проведут дактилоскопию. Также назначена проверка.

По данным «РИА Новости», число погибших от стихии в Краснодарском крае и в Крыму увеличилось до четырех.

Еще одного погибшего нашли в Сочи. Им оказался член экипажа судна Kavkaz 1, которое находилось в Керченском проливе под флагом Мальты.

Татьяна Ручкина

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