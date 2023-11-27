В Сочи во время шторма погиб моряк с мальтийского корабля

В Сочи нашли тело мужчины, погибшего во время шторма, сообщает оперштаб Краснодарского края. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, погибший являлся членом экипажа судна Kavkaz 1, которое находилось в Керченском проливе.

Как пишет издание, у моряка был поврежден тазобедренный сустав. Судно находилось в Керченском проливе под флагом Мальты. На месте работают правоохранители, проводятся следственные мероприятия, отметили в оперштабе.

Кроме того, пострадал механик с судна GAIA I, находившегося в порту Тамани под флагом Панамы. Мужчине оторвало судовой дверью два пальца руки, сообщает издание.

Татьяна Ручкина

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