Определен проектировщик для строительства депо на Васильевском острове за 128 млн рублей

В Санкт-Петербурге определили подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по строительству депо на площадке №2 ОСП «Трамвайный парк №3». Контракт на сумму 128 млн рублей будет подписан с проектной организацией АО «Петербург-Дорсервис». Начальная (максимальная) цена по этому тендеру составляла 137 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, проектно-изыскательные работы по адресу: Средний проспект В.О., 77 включат в себя работы по проектированию сооружения для ремонта троллейбусов с увеличенным автономным ходом с цехами для мойки и комплексом дополнительных коммуникаций.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что изначально спроектировать депо в трамвайном парке на Васильевском острове предполагалось за 102,8 млн рублей. Был объявлен соответствующий конкурс, который выиграла компания ООО «Северо-Западная инжиниринговая компания». После того, как итоги тендера обжаловали, было решено провести повторный конкурс с более высокой начальной ценой.

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