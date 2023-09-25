Депо в трамвайном парке на Васильевском острове спроектируют за 102 млн рублей

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга определил подрядчика для выполнения проектно-изыскательных работ по строительству депо на площадке №2 ОСП «Трамвайный парк №3». Контракт на сумму 102,8 млн рублей будет подписан с ООО «Северно-Западная инжиниринговая компания» («СЗИК»), сообщается на сайте госзакупок.

Отметим, что начальная (максимальная) цена контракта по данному конкурсу составляла 137 млн руб.

Согласно техзаданию, депо должны построить по адресу: Средний проспект В.О., 77. Там появится цех ремонта троллейбусов, здание цеха мойки и санитарной обработки. Также на площадке необходимо обустроить контактную сеть троллейбусов. Подготовить проектную и рабочую документацию нужно до 5 декабря 2024 года.

ООО «СЗИК» зарегистрировано в 2017 году в Петербурге. За 2022 год, согласно базе СПАРК, компания отчиталась о выручке в размере 121 млн рублей при чистой прибыли 41,9 млн руб. В портфеле госзаказа компании значится 41 выигранный контракт за общую сумму 1 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выбрали проектировщика нового трамвайного парка, который появится в поселке Шушары.

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