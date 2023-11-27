Авианосец США впервые за три года вошел в Персидский залив

Атомный авианосец USS Eisenhower, возглавляющий американскую авианосную ударную группу, вошел в Персидский залив через Ормузский пролив. Об этом сообщило Центральное командование США. Это произошло впервые с 2020 года.

В Персидском заливе авианосец будет патрулировать «в целях обеспечения свободы навигации на ключевых международных водных путях», решая задачи Центрального командования США в регионе. В авианосную группу также входят ракетный крейсер USS Philippine Sea, эсминцы USS Gravely и USS Stethem, французский фрегат Languedoc.

На фоне конфликта Израиля и «Хамас» и опасений того, что в их конфликт могут вступить другие страны региона, в середине октября Пентагон отправил авианосец USS Eisenhower в Восточное Средиземноморье в дополнение к авианосцу USS Gerald Ford. 4 ноября авианосец прошел через Суэцкий канал в Красное море, прибыв в Оманский залив. 5 ноября в Индийский океан через Суэцкий канал зашла американская атомная подводная лодка USS Florida класса Ohio. Она может нести 154 крылатые ракеты Tomahawk дальностью действия 1,6 тыс. км.

Сейчас на Ближнем Востоке у США находятся две авианосные ударные группы: одна с авианосцем USS Gerald Ford недалеко от Израиля, вторая — с авианосцем USS Eisenhower недалеко от Ирана.

В ночь на 27 сентября из подконтрольных хуситам районов Йемена в сторону американского эсминца USS Mason выпустили две баллистические ракеты. Корабль в это время завершал реагирование на сигнал бедствия с танкера Central Park в Аденском заливе.

Анастасия Ларина