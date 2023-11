Эсминец ВМС США подвергся ракетной атаке со стороны Йемена

Центральное командование армии США сообщило, что в ночь на 27 ноября из районов Йемена, которые контролируются группировкой хуситов, были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца USS Mason. В этот момент корабль завершал реагирование на сигнал бедствия с танкера Central Park, захваченного в Аденском заливе. По данным американских военных, в результате атаки ни одно из судов, обеспечивающих безопасность Central Park, не пострадало.

Как уточнило американское ведомство, инцидент произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер Central Park. После нападения судно подало сигнал бедствия. По прибытии на помощь коалиционная группа по борьбе с пиратством потребовала от нападавших освободить танкер, после чего с него высадились пять вооруженных лиц, сообщили американские военные. Злоумышленники попытались скрыться на небольшой лодке, однако USS Mason преследовал нападавших, в итоге они сдались.

«Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях от кораблей. Авианосец USS MASON, входящий в состав авианосной ударной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр», завершал свой ответ на сигнал бедствия с Central Park во время пусков ракет. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах», — говорится в сообщении Центрального командования армии США в X.

Танкер был захвачен в Аденском заливе 26 ноября. По данным Associated Press и The Times of Israel, Zodiac Maritime входит в Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Власти Йемена возложили ответственность за нападение на хуситов. По данным Reuters, на борту находился груз с фосфорной кислотой. В состав экипажа входили 22 гражданина Турции, России, Вьетнама, Болгарии, Индии, Грузии и Филиппин. Об освобождении танкера военно-морские силы США сообщили утром 27 ноября.

Подробнее о нападении хуситов на суда, связанные с Израилем,— в материале «Ъ» «Хуситы переквалифицировались в пиратов».