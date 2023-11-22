Евгений Куйвашев пригласил посетить уральский стенд на выставке «Россия»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снялся в ролике выставки «Россия», в котором пригласил посетить стенд региона в Москве на ВДНХ. Видео выложил официальный канал выставки. День Свердловской области пройдет 25 ноября в 75 павильоне.

«Всемирно известные горнозаводчики Демидовы еще три века назад заложили здесь основу российской металлургии. И по сей день уральский металл укрепляет благосостояние нашей страны. Сегодня мы идем к новой цели — превратить Екатеринбург в студенческую столицу России, ведь молодость, помноженная на опыт и традиции — это двигатель, который приведет нас к новым успехам. Приходите на выставку на ВДНХ, чтобы больше узнать о Свердловской области»,— рассказал господин Куйвашев.

По данным организаторов, стенд расположится на площади более 105 кв. м. Конструкция в стиле «Демидовский лофт» воссоздаст облик металлургического предприятия, которую дополнят современными мультимедиатехнологиями.

Выставка «Россия» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, она заработала с 4 ноября. На ней все регионы страны презентуют свои достижения и изобретения. На выставке представлены федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Ожидается, что площадку посетит президент. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Ирина Пичурина

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