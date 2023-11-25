Главные новости к утру 25 ноября
В аэропорту Домодедово приземлился очередной самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами и их родственниками. В РФ прибыли 105 человек, в том числе 55 детей. С начала операции по эвакуации в Россию вывезли 760 человек, в том числе больше 360 детей. В числе эвакуированных — девочка с минно-взрывными ранениями.
Самолет Ил-76 МЧС РФ с гуманитарной помощью для сектора Газа вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Элт-Ариш. На борту находятся 15 тонн продуктов, включая детское питание, средств личной гигиены, постельного белья, пледов и спальных мешков.
Структура «Вымпелкома» вошла в капитал «Кенди Флип Роботс» — стартапа, основанного бывшим топ-менеджером «Газпром-медиа» Владимиром Марголиным, узнал «Ъ». Компания разработала решение в области анализа эмоций клиентов по видеоизображениям. О сделке
Убивший Джорджа Флойда полицейский Дерек Шовин тяжело ранен ножом в тюрьме.
МВД согласилось не вводить ряд новых требований к проектированию городских дорог. В проекте распоряжения правительства, которое подготовило ведомство, планировалось сделать обязательными «треугольники видимости» на пешеходных переходах и приподнятые улицы около трамвайных остановок. Но после замечаний властей Москвы и Санкт-Петербурга, выяснил «Ъ», эти нормы оставили в качестве рекомендательных. Подробнее
Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи.
В первый день перемирия в Газу въехали 200 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил Израиль. Они доставили еду, воду, оборудование для убежищ и медикаменты. О перемирии
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Спрос на франшизы заведений шаурмы в январе—октябре сократился на 23% год к году, посчитали во Franshiza.ru. В TopFranchise отмечают снижение на 24% год к году. О причинах