В числе эвакуированных из Газы в РФ есть девочка с минно-взрывными ранениями

Девочка с ранениями минно-взрывного характера прибыла в Россию с группой эвакуированных из сектора Газа в ночь на 25 ноября. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

Гражданство девочки не указано. Известно, что она находится в сознании. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 25 ноября в Россию прибыл самолет МЧС, в котором находились 105 человек, в том числе 55 детей. В общей сложности в РФ уже вывезли 760 россиян и их родственников. Официально информацию о пострадавших среди эвакуированных власти не приводили. Источник ТАСС в медицинских службах 23 ноября сообщал, что девять прибывших были госпитализированы.

Эвакуация россиян организована на фоне войны Израиля и палестинского движения «Хамас», которая продолжается с 7 октября. Впервые выпускать иностранцев начали 1 ноября. Первую группу россиян вывезли 12 ноября. Всего эвакуацию у России запросило около 900 человек: 639 россиян и 271 их родственник, сообщал президент Владимир Путин.

Леонид Уварчев