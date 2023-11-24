ИИ поручили работу

Американский предприниматель Билл Гейтс заявил, что мир перейдет на трехдневную рабочую неделю из-за развития искусственного интеллекта. По мнению миллиардера, технологии не смогут заменить людей и отнять у них места, но позволят не трудиться так много. В частности, сократить количество рабочих дней с пяти до трех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

О перспективах развития искусственного интеллекта создатель Microsoft рассказал в подкасте What Now? на платформе Spotify. По его словам, в будущем «машины могут производить всю еду и прочее», а людям не придется работать ради выживания. Правда, в таком случае возникают экономические риски, говорит управляющий партнер «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Анна Алфимова:

«В целом можно и до одного дня довести при большом желании и слаженной работе большого количества участников рынка. Но это 100% экономический риск, поскольку люди просто не будут успевать таким же темпом потреблять и пересоздавать заново. Люди все равно задействованы в цепочке создания. Как только они становятся просто наблюдателями, темпы снижаются. Плюс высвободится много времени, которое тоже нужно будет каким-то образом перекрывать. Тогда просто сместятся секторы занятости людей.

Вторая большая часть — смысловая. Многие работают не просто для того, чтобы обеспечивать себя едой, но и для того, чтобы как-то профессионально самореализовываться, особенно если мы говорим про большие города. Отсюда тренд на высокую занятость в предпринимательстве, запуске микробизнесов, которые, может быть, не производят чего-то ценного, но имеют смысловую важность для человека. Поэтому в любом случае будет нужна занятость, это может поменять форму, но точно не объем».

При этом кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Олег Комолов уверен, что с развитием технологий рынок просто перераспределится: «Закрываются одни сферы — открываются другие. Условно говоря, меньше людей ходят в какое-нибудь кафе на обеденный перерыв, зато появились предприятия по доставке готовой еды на дом. И работники, которые были заняты в этом секторе пищевой промышленности, переходят в другие.

Если же мы говорим о риске массовой безработицы в условиях автоматизации производства, общество так быстро не переключится на новый формат организации производственных отношений.

Есть такая штука, как безусловный базовый доход, который уже апробируется во многих странах. Это как раз те бенефиции для всего общества, которые у него появляются благодаря техническому прогрессу, когда каждый может просто так получить часть созданной стоимости по факту рождения в какой-то стране. Я думаю, это реалии близкого будущего».

О том, что с развитием искусственного интеллекта продолжительность рабочей недели сократится до трех дней, в октябре говорил и глава финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймон.

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Сабина Адлейба