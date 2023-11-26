Главные новости недели в Нижегородской области к 26 ноября

Нижегородский минздрав предложил запретить аборты в частных клиниках, сократить с 12 до восьми недель срок, при котором можно искусственно прервать беременность, и ввести административную ответственность за склонение к абортам. Нижегородцы начали собирать подписи под петицией Глебу Никитину против ужесточения проведения абортов.

В нижегородском лицее №82 запретили осуждать армию, чиновников и своего директора. Соответствующие изменения руководство внесло в правила внутреннего распорядка после того, как в отношении двух учеников возбудили дело о дискредитации армии. С заявлением в полицию обратилась директор лицея Нина Говорова. Массовый запрет на критику российской армии в нижегородских школах вводить не планируется.

Бывший глава собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко умер в дзержинской ИК-9. Тело нашли в комнате для хранения вещей. В колонии №9 Михаил Максименко отбывал 14-летний срок за превышение должностных полномочий и получение взяток.

Суд оштрафовал проехавшего по группе пловцов гидроциклиста на 600 тыс. руб. и на 2,5 года запретил ему управлять маломерными судами. Инцидент случился во время массового заплыва через Волгу в июле. Полицейские устроили погоню, но нарушителю удалось скрыться. Позже его задержали в Дзержинске.

Первый электробус «Минин» российско-белорусского производства представили в Нижнем Новгороде. На предприятии «Нижэкотранс» в Ворсме на разной стадии производства находятся 15 электробусов. До конца года завод должен передать городу 62 новых электробуса.

Первый в истории региона офсетный контракт заключило дзержинское бюджетное учреждение «Город» с ООО «Эпоха возрождения». Компания реконструирует тепличный комплекс и в течение девяти лет будет поставлять свою продукцию для озеленения Дзержинска. Стоимость контракта составила 100 млн руб.

Бывшему министру социальной политики региона Наталье Исаевой продлили домашний арест до 12 мая 2024 года. Ей вменяют два эпизода получения взятки. Наталья Исаева полностью признала вину и согласилась сотрудничать с прокуратурой.

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