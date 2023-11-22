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«Нижэкотранс» собирает 15 электробусов «МиНиН» для Нижнего Новгорода

На производственной площадке российско-белорусского СП «Нижэкотранс» в Ворсме (Нижегородская область) на разной стадии производства находятся 15 электробусов «МиНиН». Об этом «Ъ-Приволжье» сообщил исполнительный директор компании Алексей Гаранин в ходе церемонии, на которой журналистам был представлен первый электробус «МиНиН».

Региональные власти рассчитывали, что до конца 2023 года «Нижэкотранс» поставит в Нижний Новгород 62 новых электробусов. По словам Алексея Гаранина, сроки сборки во многом зависят от поставок с белорусской стороны. При этом он уверен, что «Нижэкотранс» успеет до конца года поставить свою часть электробусов.

Как писал «Ъ-Приволжье», региональное правительство обещало, что до конца 2023 года в Нижний Новгород будет поставлено минимум 113 электробусов. Ими планируется частично заменить устаревшие троллейбусы. Также планируется установить в Нижнем Новгороде 53 зарядные станции для нового транспорта. На эти цели планируется направить более 5 млрд руб. по госпрограмме модернизации общественного электротранспорта.

Кроме «Нижэкотранса» в проекте участвует Группа ГАЗ, которая свои первые пять электробусов представила в начале сентября. Тогда губернатор Глеб Никитин заявлял, что с ноября новую технику будут постепенно выводить на линию для перевозки пассажиров.

Елена Ковалева, Андрей Репин

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