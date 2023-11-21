В нижегородской колонии умер экс-глава безопасности СК РФ Михаил Максименко

В нижегородской исправительной колонии №9 нашли тело бывшего главы управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Михаила Максименко. В ИК-11 он отбывал 14 лет за превышение должностных полномочий и получение взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

По данным ТАСС, тело бывшего сотрудника СК РФ обнаружили в комнате для хранения вещей. Причины смерти устанавливаются. Михаилу Максименко было 50 лет.

Как писал «Ъ», Михаила Максименко арестовали в 2016 году по подозрению в получении взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Также его обвиняли в получении взятки от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии за возбуждения уголовного дела против сотрудников МВД.

В 2018 году суд приговорил экс-следователя к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 165 млн руб. по делу о получении взяток. В 2020 году суд по совокупности приговорил Михаила Максименко к 14 годам лишения свободы и штрафу 250 млн руб.

Андрей Репин