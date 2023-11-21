Проехавший по группе пловцов гидроциклист оштрафован на 600 тысяч рублей

Нижегородский районный суд признал жителя Дзержинска Александра Быкова виновным в хулиганстве, связанным с сопротивлением представителю власти (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Летом 2023 года он проехал на гидроцикле по группе пловцов. Суд оштрафовал нарушителя на 600 тыс. руб. и на 2,5 года запретил управлять маломерными судами, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Осужденный Александр Быков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Осужденный Александр Быков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что инцидент случился 23 июля во время массового заплыва через Волгу Х-WATERS. Гидроцикл на большой скорости пронесся через плывущих спортсменов, задев одного из пловцов. Полицейские на катере устроили погоню за нарушителем, но ему удалось скрыться. Позже Александра Быкова задержали в Дзержинске.

Как писал «Ъ-Приволжье», подсудимый признал свою вину и извинился за этот инцидент. Он сообщил, что ничего не знал о проводившемся заплыве и просто не заметил пловцов.

Елена Ковалева