Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает о том, насколько успешно Илон Маск продвигает свой электромобиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tesla Фото: Tesla

Когда несколько лет назад состоялась презентация Tesla Cybertruck, многие думали, что это очередная клоунада Илона Маска, что такой автомобиль никогда не поедет ни по улицам, ни по бездорожью. Слишком много в нем было такого, что противоречило не только общепринятым нормам, но и здравому смыслу; начиная от формы кузова, которая представляет собой нечто среднее между истребителем Stealth и металлическим контейнером для мусора, и заканчивая бронированными стеклами.

Очевидно же, что если тебя захотят убить или ограбить, то по окнам, скорее всего, будут стрелять, а не метать шарики для петанка, как это делал Илон Маск во время презентации. К тому же тяжелые бронестекла серьезно увеличивают вес внедорожника, а, стало быть, должны влиять на пробег машины на одном заряде батареи. Это никак не вяжется с идеей эскапизма, которая преподносилась вместе с Cybertruck — мол, сел и уехал от цивилизации куда глаза глядят и как можно дальше.

И тем не менее в техасском Остине на так называемой гигафабрике, где производят внедорожник, на днях должна состояться еще одна презентация Cybertruck. Мероприятие не смогло вместить всех желающих: на него будут допущены только инвесторы компании с большим числом акций, а также счастливчики, выигравшие пригласительный билет в специально организованной лотерее. В десятке мест США электрический внедорожник уже выставлен на обозрение публики. Его можно увидеть, например, возле Линкольн-центра в Нью-Йорке. Официальный старт продаж приурочен к «черной пятнице».

Любопытно, что практически одновременно с этой новостью были опубликованы данные о продажах новых автомобилей в Европе. За десять месяцев они выросли почти на 17% относительно того, что было в прошлом году. Но, что удивительно, с сентября стала падать доля продаж электромобилей, которая до этого постоянно росла. То есть жители Старого Света все больше хотят вкладываться в машины с двигателями внутреннего сгорания, хотя последние, как обещают, в будущем не только будут сняты с производства, но и окажутся вне закона.