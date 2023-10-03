Камера хочет в мир

На дорогах Ярославской области для повышения уровня безопасности движения планируется установить около 6 тыс. камер. Об этом заявил губернатор области Михаил Евраев. Сейчас в регионе работает только 140 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Эксперты приветствуют планы региональной власти, но говорят, что одних только камер недостаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Видеокамеры фиксации нарушений ПДД

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Видеокамеры фиксации нарушений ПДД

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о планах региональных властей установить на дорогах области несколько тысяч камер видеонаблюдения. Об этом он рассказал в интервью «Вести. Ярославль». Планируется до мая 2024 года установить три тысячи камер, и еще столько же — до конца года.

«В общей сложности у нас в Ярославской области будет не менее шести-восьми тысяч камер, которые будут работать именно на безопасность дорожного движения»,— заявил Михаил Евраев.

В июне губернатор говорил, что планирует в первую очередь оснастить камерами 300 наиболее опасных перекрестков. Также камеры будут фиксировать соблюдение грузовыми автомобилями разрешенных весогабаритных параметров. «Ъ-Ярославль» сообщал, что на строительство пунктов весогабаритного контроля из дорожного фонда области выделено 2,5 млрд руб.

Как рассказали «Ъ-Ярославль» в министерстве дорожного хозяйства Ярославской области, сейчас на дорогах региона работают 140 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Два из них установлены в этом году в Ярославле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»: на перекрестке улиц Победы и Советской и на улице Свободы, 27.

«За 8 месяцев благодаря камерам выписано почти 690 тыс. штрафов, взыскано более 260 млн руб. Поступления от штрафов направляются на ремонт дорог»,— рассказали «Ъ-Ярославль» в правительстве Ярославской области.

С 1 января по 27 сентября на основании данных специальных техсредств в области было вынесено почти 778 тыс. постановлений об административных правонарушениях на дорогах, в то время как сотрудники ГИБДД выявили чуть более 123 тыс. правонарушений. Об этом сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. Автоинспекторы уверены в эффективности камер и необходимости развития системы автоматической фиксации нарушения правил.

«Развитие на территории региона системы автоматической фиксации нарушений ПДД РФ позволит пресекать нарушения, оказывающие непосредственное влияние на тяжесть последствий ДТП (выезд на полосу встречного движения, управление транспортным средством без использования ремней безопасности) и тем самым помочь в достижении основных планируемых показателей, предусмотренных национальным проектом "Безопасные качественные дороги"»,— говорится в ответе УГИБДД по региону «Ъ-Ярославль».

Эксперт ОНФ, координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев, также видит перспективы в развитии системы автофиксации. «Установка камер благоприятно сказывается на дорожной ситуации. Если это будут камеры, которые не только контролируют скорость, но еще и следят за соблюдением правил разметки, пристегнутыми ремнями водителей, то ДТП у нас на дорогах станет меньше. Я не очень понимаю логику некоторых водителей, которые считают, что установка камер — это сбор денег. Чтобы это не было сбором денег, не нужно нарушать правила дорожного движения. Никто не заставляет водителей нарушать правила и пополнять бюджет»,— полагает господин Абдуллаев.

По данным ГИБДД, в 2022 году при помощи установленных комплексов фото- и видеофиксации (ФВФ) 35 участков дорог перестали быть местами концентрации ДТП. В 2023 году выявлено 16 новых участков, где часто происходят аварии, только на трех из них нет камер. «В ходе проведенного управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Ярославской области анализа аварийности установлено еще 300 мест, где необходимо установить комплексы ФВФ»,— добавили в ГИБДД.

Темур Абдуллаев полагает, что новые камеры нужно ставить не только в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, но и там, где из-за нарушений ПДД возникают пробки.

«На улице Дачной в Ярославле я не вспомню ДТП в последнее время, но с утра там невозможно проехать, потому что третий ряд пытается залезть в средний»,— сказал «Ъ-Ярославль» дорожный активист.

Господин Абдуллаев говорит, что в наведении порядка не стоит ограничиваться только установкой камер. «Необходимо наносить разметку, чтобы камеры могли зафиксировать ее нарушение, нужно думать об изменениях в организации дорожного движения на проблемных участках. Наконец, нужно решить вопрос с эвакуацией, которой практически нет, и платными парковками. Если делать это вместе с установкой камер, уверен, на дорогах станет гораздо спокойнее», — добавил Темур Абудуллаев.

В правительстве Ярославской области пока не уточняют, за счет каких средств планируется кратное увеличение числа камер на дорогах.

Антон Голицын