МСП выезжает на транспорте

Индекс здоровья некрупного российского бизнеса по итогам третьего квартала составил 55 баллов, сократившись на 11% в годовом выражении, подсчитали эксперты платформы омниканального маркетинга Calltouch, банка «Точка» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Их исследование основано на данных о деятельности (выручка, вакансии, зарплаты) 500 тыс. компаний микро-, малого и среднего бизнеса 20 различных отраслей.

Несмотря на общее сокращение индекса, положительные изменения, отмеченные в первой половине года, сохраняются: обороты компаний в третьем квартале выросли в среднем на 8%, количество открытых вакансий увеличилось на 45%, а медианные заработные платы прибавили 20% — до уровня 63,3 тыс. руб. в месяц.

Среди отраслей, повлиявших на общее снижение индекса,— сфера культуры (минус 13 к третьему кварталу прошлого года, 45 баллов), медицина (минус 15, до 56 баллов) и строительство (минус 17, до 57). Самыми же быстрорастущими отраслями оказались машиностроение (его индекс здоровья прибавил 5 баллов, увеличившись до 62 баллов), реклама (плюс 12, до 46) и транспорт (плюс 17, до 67 баллов). Драйверами роста машиностроения стали уход зарубежных производителей, быстро растущий внутренний спрос, увеличение госинвестиций и внедрение современных технологий. В третьем квартале количество зарегистрированных компаний в этой отрасли в два раза превысило число ликвидаций, обороты предприятий снизились на 3%, а количество открытых вакансий в полтора раза превысило показатель прошлого года, уточнили эксперты.

Восстановлению рекламного рынка способствовали появление новых брендов, возобновление работы части ушедших компаний и рост рекламных бюджетов. Улучшению ситуации с дальними грузоперевозками поспособствовала переориентация поставок на Восток, увеличение товарооборота с КНР, Казахстаном, Турцией. Развитие электронной коммерции, маркетплейсов, спрос со стороны селлеров (поставщики товаров на маркетплейсы) на услуги фулфилмента (комплекс услуг по логистике) обеспечили рост в сегментах LTL (перевозка сборных грузов) и 3PL (полный комплекс логистического сервиса). При этом обороты логистических компаний выросли лишь на 12%, что говорит о пределе транспортных потоков — на рынке может возникнуть излишек перевозных мощностей, предупреждают в банке «Точка».

Венера Петрова